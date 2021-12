Inter, per De Vrij cambia tutto? “Ora non è da escludere questo scenario”

Il ds Ausilio ha ammesso che il rinnovo di contratto (scadrà solo nel 2023) non è una priorità, ma viste le richieste non è da escludere questo scenario

Uno dei temi più caldi in casa Inter è sicuramente quello legato al futuro di Stefan De Vrij. Il centrale olandese è in scadenza nel 2023 e i discorsi per il rinnovo di contratto sono attualmente fermi. Ma la situazione ora può cambiare, visti i tanti club sulle tracce del difensore: "Bisogna rispedire al mittente gli assalti a De Vrji: Tottenham, Newcastle e Barcellona hanno chiesto informazioni, ma chiaramente Mino Raiola, agente del giocatore, attende segnali dalla società. Il ds Ausilio ha ammesso che il rinnovo di contratto (scadrà solo nel 2023) non è una priorità, ma viste le richieste non è da escludere che si possa comunque iniziare un discorso per innalzare a sei i milioni di euro da dare a De Vrji dai 4,5 di oggi", scrive Il Giorno.