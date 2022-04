Inter, De Vrij indispensabile: Inzaghi spera. Potrebbe rientrare nel derby col Milan

Nella perfetta vittoria dell'Inter di ieri contro il Verona c'è una nota negativa: l'infortunio di De Vrij al rientro dopo un mese

Nella perfetta vittoria dell'Inter di ieri contro il Verona c'è una nota negativa: l'infortunio di De Vrij al rientro dopo un mese di stop. Il difensore non è sceso in campo dopo l'intervallo per un affaticamento e ora si aspetta il verdetto degli esami.

"Affaticamento al flessore della coscia sinistra è il responso ufficiale, anche se già a partire da oggi il difensore sarà riosservato dallo staff medico nerazzurro. Nonostante tutto, Inzaghi vede in De Vrij un pezzo necessario del puzzle difensivo sin dai tempi della Lazio, e per fortuna del tecnico il suo pupillo non ha subito una ricaduta del problema che lo ha tenuto lontano dal campo per 4 settimane: l’8 marzo Stefan era, infatti, uscito a metà partita a Liverpool per un fastidioso problema al polpaccio che ha poi superato con una certa fatica", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Semmai, il tanto tempo senza minuti nelle gambe non ha aiutato Stefan a passare la serata che sperava, anche se si respira comunque una certa fiducia sulla possibilità di vederlo in campo prestissimo. Se non nella trasferta di La Spezia di venerdì, nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan del 19 aprile. E, in ogni caso, il suo posto è assai ben coperto: anche ieri D’Ambrosio entrato sul centrodestra, con slittamento centrale di Skriniar, ha fatto un figurone", conclude la rosea.