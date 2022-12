De Vrij, quale futuro? “Prossimo mese decisivo. L’Inter ha già il nome del sostituto”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Stefan De Vrij all'Inter è in dubbio. Anche per questo motivo, infatti, l'Inter non ha smesso di seguire la pista che porterebbe a Smalling :

"Non possono essere trascurate le mosse per il centrale inglese Smalling, in scadenza con la Roma. Chris appare candidato a prendere il posto di Stefan De Vrij, anche lui a fine contratto con i nerazzurri. Il destino dell’olandese non è ancora deciso in tutto e per tutto, ma è chiaro che le prossime settimane saranno decisive per far pendere la bilancia in un senso o nell’altro", spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.