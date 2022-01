De Vrij: “Inzaghi bravissimo, attacchiamo in tanti e abbiamo libertà. Il Liverpool…”

Le parole del difensore nerazzurro al termine della Supercoppa vinta contro la Juventus

Al termine della Supercoppa vinta contro la Juventus, Stefan De Vrij ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del difensore dell'Inter: "Purtroppo non sono ancora stato nello spogliatoio perché ho dovuto fare l'antidoping, però c'è sicuramente tanta soddisfazione per il trofeo vinto e per la prestazione. Abbiamo più appetito? Con più forza e più voglia vogliamo continuare a crescere, abbiamo una squadra fortissima e un bellissimo gruppo. Vogliamo continuare così, su questa squadra".

"Inzaghi? Ci ha portato tantissimo, c'era già una base dopo lo scudetto vinto con Conte. Inzaghi è stato bravissimo e ci ha dato tanto, imprevedibilità, attacchiamo in tanti. Abbiamo tanta libertàe siamo tutti felici per come stiamo andando e vogliamo continuare. Il Liverpool? Ancora è lontano. Ora ci concentriamo sulle prossime partite, poi ovviamente faremo di tutto per passare il turno".