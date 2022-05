De Vrij a Inter TV: “Ancora quattro partite da giocare, pensare solo a noi. Non dipende…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Stefan de Vrij prima del fischio d'inizio di Udinese-Inter: "Tutto può succedere in questo finale. Ci sono ancora 4 partite da giocare, noi dobbiamo pensare a noi e pensare a vincere. Udinese? Squadra molto fisica che riparte molto bene con tanti giocatori con gamba e velocità. Penso che saremo noi a fare il gioco ma dobbiamo farlo con equilibrio e ordine. Fermare il loro attacco? Penso che dobbiamo difendere da squadra, non dipende solo dal portiere o da un giocatore ma da tutti. Dobbiamo giocare da squadra. Sia in fase offensiva che in quella difensiva. Siamo pronti per i loro attacchi".