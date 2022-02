De Vrij: “Primo tempo veramente da dimenticare, c’è tantissimo da migliorare. Ora…”

Le parole del difensore nerazzurro a Inter TV

Le parole di Stefan de Vrij dopo la sconfitta a San Siro contro il Sassuolo: "Partita iniziata malissimo, abbiamo iniziato molto male. Li abbiamo fatti ripartire, abbiamo perso troppi palloni e loro sono stai bravi a ripartire. Poi vai in svantaggio, sotto di due gol. Primo tempo veramente da dimenticare. Dobbiamo rialzarci subito, questa partita ormai è andata. Dobbiamo analizzarla. C'è tantissimo da migliorare e da imparare da questa partita. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissime occasioni, non abbiamo fatto gol e non siamo tornati in partita. Brutto, brutto. Molto brutto oggi. Nel primo tempo c'era pochissima lucidità, movimenti imprecisi e abbiamo perso troppi palloni in mezzo".