Decreto Rilancio, Conte: “Tagliamo 4 miliardi di tasse. Altri 600 euro subito dall’Inps”

Il Consiglio dei Ministri ha dato il suo via libera al nuovo decreto Rilancio. A presentarlo è stato, insieme ad alcuni Ministri, il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo di dover intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo cosi complesso. Per i lavoratori le risorse sono cospicue. Sono pari a 25,6 miliardi di euro. Introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per orientare l’economia ad una pronta ripartenza, c’è anche il reddito di emergenza per le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione e tagliamo 4 miliardi di tasse. Per gli autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni separate Inps arriveranno 600 euro subito, perché saranno dati a chi ne ha già beneficiato. Spero possano arrivare nelle prossime ore, quando il decreto andrà in Gazzetta ufficiale, poi ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1000 euro. Abbiamo sconti fiscali per ristoranti e teatri, per tutti gli esercizi aperti al pubblico che dovranno adottare misure anti-Covid. Rinviamo tutti gli adempimenti a settembre, aiutiamo le imprese e le famiglie”.