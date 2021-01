Deloitte – Ricavi: cali drastici per tutti. Inter resta 14esima ma+14% nel match-day grazie a…

E’ stato pubblicato il rapporto Deloitte sulle società calcistiche e la loro situazione finanziaria. È stato forte l’impatto che ha avuto il Covid sul mondo del calcio. Le società delle top 20, infatti, hanno generato ricavi per 8,2 miliardi di euro, il 12% in meno rispetto alla stagione 2018/2019.

Il report certifica l’Inter al 14esimo posto (come l’anno precedente) nel 2020 fra i club europei per fatturato: 291.5 milioni al netto delle plusvalenze. I ricavi totali sono diminuiti di 73,1 milioni di euro (20%) da 364,6 milioni di euro nel 2018/19 a 291,5 milioni di euro. La diminuzione del 37% dei ricavi commerciali (56,7 milioni di euro) è stata trainata anche dalla scadenza con una serie di accordi del club nerazzurro con partner regionali che valgono circa 45 milioni di euro all’anno.

L’Inter ha scelto di riacquistare dalla Nike i diritti della maggior parte dei suoi prodotti (escluso il kit della prima squadra) per consentire di gestire direttamente la vendita al dettaglio con l’obiettivo di offrire una crescita significativa nelle entrate commerciali negli anni futuri. L’Inter è però uno dei tre club fra i top 20 in Europa ad avere accresciuto le entrate nel giorno di gara: + 14% (56,9 milioni), grazie a una polizza di risarcimento in caso di stadi vuoti.