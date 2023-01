Depay-Correa, c’è Ledure dietro: “Ecco cosa dice l’Inter su questo scambio”

E' della tarda serata di ieri sera la bomba di mercato lanciata dalla Spagna: l'Inter e il Barcellona starebbero definendo uno scambio clamoroso, ovvero Memphis Depay per Joaquin Correa. Ma qual è la posizione del club nerazzurro in merito? La spiega Calciomercato.com: " L’Inter al momento non smentisce né conferma, spiegando come per adesso questa idea possa essere definita come “una fantasia”.