Inter, Bergomi: “Brozovic per Kessie? Ora avrebbe una sua logica e spiego perché”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri, soffermandosi soprattutto sull'ipotesi di scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie: "L'Inter in 10 partite ne ha vinte 8, pareggiata una e persa una: nelle ultime 10 l'Inter c'è. Però 20 gol presi in trasferta sono tanti. Brozovic per Kessie? Io Marcelo l'ho definito l'insostituibile dell'Inter, prima di trovare Calhanoglu la squadra non ha mai trovato il sostituto.