Shakhtar-Inter, De Vrij: “Tutta la squadra gioca alta, dobbiamo trovare equilibrio”

L'olandese era in conferenza stampa insieme al tecnico nerazzurro. Le sue parole alla vigilia della gara contro gli ucraini

Alla vigilia di Shakhtar-Inter, nella tradizionale conferenza stampa del giorno prima, ha parlato anche Stephan de Vrij oltre a mister Inzaghi. Le parole del giocatore nerazzurro: «Differenze nel modo di giocare in difesa rispetto all'allenatore precedente? Tanti concetti e il modulo sono rimasti uguali, come eravamo bene, lo conosciamo bene. Non vale solo per la difesa ma per tutta la squadra: giochiamo in maniera offensiva, alti, creiamo tanti occasioni. Forse dobbiamo trovare un po' di equilibrio ancora e forse questo è cambiato finora».