Di Canio: “Inter? Se piangono Lukaku, viene da piangere a me. Dzeko fa meglio”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito dell'attaccante belga trasferitosi in Premier questa estate

Ha perso di più l'Inter con la partenza di Lukaku o la Juventus con quella di CR7? Paolo Di Canio si è espresso su un tema a lui caro, nel corso dell'intervista concessa oggi a Il Giornale. Queste le considerazioni dell'ex attaccante: "L'Inter non ha perso niente e mi sembra evidente, perché ha già fatto 20 gol in sei partite di campionato. Se il calcio italiano piange per l'addio di Lukaku mi viene da piangere a me. Non è uno di quei giocatori che ti illumina gli occhi con delle grandi giocate, è funzionale ad alcune squadre ma se l'anno scorso all'Inter ci fosse stato Zapata e non Lukaku l'Inter avrebbe vinto lo stesso lo scudetto magari con qualche gol in meno. Gli mancano 7-8 qualità per diventare un grande giocatore, ha poca intelligenza calcistica, poco intuito nello stretto. Dzeko fa giocare la squadra meglio è molto diverso fa cose che Romelu non faceva.