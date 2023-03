Di Canio: “Inzaghi? Non è al Chievo, con certe parole sminuisce l’Inter e…”

Paolo Di Canio 'striglia' Simone Inzaghi. In collegamento con Sky Sport, l'ex calciatore ha così parlato del passaggio dell'Inter in Champions e non solo: "Anche l'altro giorno le sue dichiarazioni mi hanno lasciato attonito. Dispiace perché sembra immaturo a livello comunicativo, l'altro giorno è sembrato infantile a livello di status da allenatore . I risultati non sono buoni, di più, lui è secondo dietro il Napoli, ha portato l'Inter ai quarti di Champions dopo tanto tempo e si gioca la semifinale di Coppa Italia. Ma sentendolo parlare mentre bevevo una tisana ho pensato: 'Ha vinto la Champions League?'.

Certe dichiarazioni non sono all'altezza di un grande club, è un po' piccola come dichiarazione perché non si è reso ancora conto del club in cui si trova. L'Inter ha una storia abnorme, Simone è bravo, ma l'Inter è troppo grande per certe parole. I risultati li ha portati, ma non ha fatto la storia. Così sminuisce i livelli dell'Inter e anche i suoi. Poi noi commentiamo da fuori e dopo le partite, ma perché questo fa parte del nostro ruolo, io le penso anche durante le gare".