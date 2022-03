Di Canio: “Inzaghi bravo, ma non è leader come Conte. Inter svuotata, per lo scudetto…”

In studio a Sky Sport per il Club, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così dell’Inter e della corsa scudetto

In studio a Sky Sport per il Club, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato così dell’Inter e della corsa scudetto: “Inzaghi nel derby toglie Perisic e Calhanoglu. Io non li tolgo, non me ne frega niente che sei acciaccato o ammonito, non li tolgo mai. Vai a +7 con una partita da recuperare, io li lascio tutti e due. Lì devi avere l'intuizione, mi devo portare a casa la partita. Inzaghi tatticamente è bravo, quello che gli manca è la capacità di essere un leader come era Conte. Tu nel derby a Perisic dici 'resta in campo, dammi altri 5 minuti'. Lo devi decidere tu, da allenatore.