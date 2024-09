Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio , ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria con l'Udinese: "Se l'Inter decide di estromettersi come candidata numero uno, può essere il Napoli la favorita per la gestione della settimana. Si conosce quale può essere il difetto dell'Inter e ovviare di squadra: si conoscono, Frattesi dà qualcosa nella quota inserimento. Qualcosa perdi nel recupero delle posizioni se gli altri due non sono ben aggressivi, ma quella quota ti serve perché prima Barella andava solo in appoggio. Però la squadra si conosce e può ritrovare il filo: mentre le altre hanno difetti in una maniera o nell'altra. I gol presi? L'anno scorso non sbagliavano quasi mai l'atteggiamento individuale: il gol con l'Udinese l'Inter non può prenderlo in ripartenza, l'anno scorso avrebbe palleggiato finendo la partita così.

Col City? Oltre all'evento meraviglioso, sono anche piani tattici diversi: tanta fase difensiva e applicazione, messe tutte le energie lì. Poi quando devi fare l'altra fase e devi avere equilibrio, subentrano tutte le altre cose. L'Inter, se vuole rivincere, deve ritrovare tutto quello che c'era l'anno scorso, non qualcosa. Lautaro? Sul secondo gol fa tante cose belle, Thuram si mette in ginocchio per la gioia di condivisione della squadra. C'è un ambiente consapevole e sano, tutti possono solo integrarsi bene e questo è positivo. L'Inter deve pensare positivo per quello che sa, il gruppo è sano e maturo per capire quando confrontarsi per ripartire. Chi più decisivo come incisività tra lui e Vlahovic? Lautaro è più completo, sa giocare in diverse situazioni e zone di campo con la qualità dei centrocampisti per legare e mandare un altro uomo. In quel senso è più completo Lautaro".