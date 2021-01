Bergomi: “L’Inter è questa”. Di Canio si scalda: “Beppe, ma se dicevate che in Champions…”

Il dibattito al Club di Sky Sport si accende intorno all’Inter. Protagonisti della contesa, Beppe Bergomi e Paolo Di Canio, in collegamento con la trasmissione di Fabio Caressa. Interrogato sul voto (7) dato ai nerazzurri in questo girone d’andata. lo zio ha detto:

“Penso che l’Inter sia questa da un anno e mezzo. Non so se è sufficiente per vincere. Non credi che possa migliorare più di tanto“.

Al che Paolo Di Canio ha interrotto Bergomi, dicendo la sua: “Sì, però, Beppe, scusa se ti interrompo, ma ha cinque punti in meno dell’anno scorso ed è fuori dalla Champions League, quando tutti dicevate, non io, che era la prima favorita nel girone, anche più del Real Madrid (in sottofondo, Bergomi risponde ‘Qui no, non io’, anche se il suo pensiero a riguardo era diverso, ndr), e che era padrona della qualificazione agli ottavi. E invece è stata eliminata ai gironi. Vale tutto, ogni può dire quello che gli pare, ma oggettivamente… La vittoria del campionato può ribaltare i voti. Io a inizio Serie A ho messo Inter e Juve alla pari per vincere, per ampiezza, giocatori e allenatori. Perché altrimenti torniamo alla normalità. Tutti mettiamo Conte fra i primi allenatori del mondo“.

Bergomi, però, ha risposto: “Io comunque mantengo quello che è il mio pensiero“.