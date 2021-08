Di Marzio: “Inter, questi colpi dopo l’addio di Lukaku. Correa può arrivare”

Le novità dall'esperto di mercato di Sky Sport sui colpi che l'Inter sta programmando in caso di addio di Lukaku

Il primo nome è quello di Duvan Zapata per l’Inter in caso di addio di Romelu Lukaku, ma non è il solo. Sul suo profilo Instagram, Gianluca Di Marzio è tornato sulle strategie in entrata dei nerazzurri. Queste le parole dell’esperto di mercato di Sky Sport: “Il mercato della Lazio è bloccato se non esce Correa e il Tucu può essere uno degli acquisti dell’Inter, dipenderà dal budget che la proprietà darà ai dirigenti da reinvestire dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Vedremo dunque ci sarà spazio solo per una prima punta come potrebbe essere Duvan Zapata oppure se ci sarà spazio anche per un secondo acquisto in attacco, oltre ai colpi sugli esterni”.