Di Marzio: “Inter sempre più convinta, Eriksen subito. Vecino, lo scenario”

Christian Eriksen subito. E’ questa la volontà dell’Inter e di Beppe Marotta. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, i nerazzurri si stanno convincendo che non sarà possibile arrivare ad Arturo Vidal. Le notizie da Barcellona, in questo senso, sono negative. E per questo è stata aperta la trattativa con il Tottenham.

Una trattativa che difficilmente avrà all’interno il nome di Matias Vecino: gli Spurs vogliono 20 milioni, l’Inter vuole spendere meno e inserire l’ex Fiorentina. Si tratta ma lo scenario sta cambiando, il futuro di Vecino è più nerazzurro che inglese. E intanto l’Inter cerca di chiudere l’affare con l’agente di Eriksen, sbarcato a Milano. Ore caldissime.