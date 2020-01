INTER ROMPE GLI INDUGI: APERTA TRATTATIVA PER ERIKSEN. AGENTE A MILANO

Da Barcellona non arrivano segnali positivi sul fronte Vidal e allora l’Inter aumenta con decisione il pressing su Christian Eriksen. A sostenerlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui i nerazzurri si starebbero convincendo sempre di più di provare a portare il centrocampista danese a Milano già in questa sessione di mercato di gennaio. Ecco perché con il Tottenham è stata avviata una vera e propria trattativa. Gli Spurs partono da una richiesta di 20 milioni di euro ma, complice il fatto che il giocatore a giugno si libererà a zero, l’Inter vorrebbe spendere meno. Anche per questo motivo ha proposto come contropartita al club inglese Matias Vecino. Se questa proposta non dovesse trovare il favore del Tottenham, allora l’Inter proverebbe comunque ad aumentare la propria offerta economica per avvicinare i 20 milioni di euro richiesti dai londinesi:

“Si tratta in queste ore su due fronti: da un lato proseguono i discorsi fra i club e, allo stesso tempo, dall’altro l’Inter cerca di definire l’intesa con il suo agente che è a Milano. Si cerca una doppia intesa dunque, sia per gennaio che per giugno (…). L’Inter proverà comunque ad affondare il colpo subito“, scrive gianlucadimarzio.com.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)