Di Marzio – Dybala? Inter pista al momento fredda. “Nessun contatto Marotta-entourage”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, al momento l'Inter non ha fatto tentativi per Paulo Dybala e, ad oggi, la pista nerazzurra è molto fredda. "Al momento Marotta non ha fatto il numero di Antun o di Novel, ad oggi arrivano indicazioni fredde sulla posizione dell'Inter", rimarca Di Marzio. Al momento, dunque, l'ipotesi Inter per Dybala non sembra essere percorribile mentre l'Atletico Madrid è una delle squadre interessate sull'argentino, che andrà a scadenza con la Juventus.