Di Marzio: “Dybala risentito, ecco perché. E la Juve può fare offerta al ribasso se…”

Così l'esperto di mercato: "Dybala? La Juventus già alcune settimane fa gli ha chiesto di affrontarlo tra un mese, verso fine febbraio"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così di Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus e in queste ore accostato con forza all'Inter: "Definirlo caso è un po' troppo, ma la trattativa per il rinnovo non è un argomento di questi giorni: la Juventus già alcune settimane fa gli ha chiesto di affrontarlo tra un mese, verso fine febbraio. Questa decisione ha creato nel giocatore un legittimo risentimento, i contratti erano pronti per essere firmati.