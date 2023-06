Di Marzio: “Dzeko-Fenerbahce? Qui addirittura sono convinti che post finale firmerà”

In collegamento da Istanbul per la finale di Champions League, Gianluca Di Marzio ha parlato ancora di Edin Dzeko . Ecco le ultime sul futuro dell’attaccante, in scadenza con l’Inter:

“Dzeko-Fenerbahce? Qui addirittura sono convinti che a fine partita rimarrà nel paese e non tornerà in Italia per firmare col club turco, in stile Mourinho. Penso ascolterebbe l’eventuale offerta dell’Inter, poi sicuramente qui lo vogliono, ma vediamo”, le sue parole.