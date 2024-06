Al podcast Buongiorno Calciomercato, Gianluca Di Marzio ha parlato dei temi caldi di casa Inter tra mercato e rinnovi. “Il club sta continuando a tenere il filo diretto con l’Udinese per Okoye, che in questo momento è in prima fila per diventare il nuovo vice di Sommer. Inzaghi firmerà il rinnovo fino al 2027 settimana prossima, per Barella e Lautaro manca solo l’ufficialità”, ha spiegato.