Di Marzio: “Futuro Lukaku? Può restare all’Inter solo in prestito. Da capire se…”

Continua il momento di crescita di Romelu Lukaku , grande protagonista con una doppietta contro il Sassuolo. Così Gianluca Di Marzio , esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato del futuro di Big Rom in vista di giugno.

“L’estate scorsa è stata decisiva la volontà di Lukaku, si è ridotto l’ingaggio, ha spinto per tornare: è da capire cosa succederà con Pochettino ora al Chelsea. I Blues o vanno su Osimhen o su Hojlund, l’Inter oggi non può riprenderlo, può solo fare un altro prestito, in questo momento”, le sue dichiarazioni su Lukaku.