Lukaku: “Era match point Champions. Vorrei tanto giocare il derby, ma l’Inter viene prima”

Momento d’oro per l’ Inter , che vince anche contro il Sassuolo e trova il quinto successo consecutivo in Serie A. A San Siro finisce 4-2, decidono i gol di Lukaku (doppietta), Lautaro Martinez e un autogol di Ruan. Di seguito le parole del giocatore nerazzurro Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sport.

“Grazie mille per gli auguri. Sono contento, abbiamo vinto, la partita era importante. Il Sassuolo da sempre ci dà grande fastidio in casa, oggi era importante per noi, un match point per la Champions ha detto il mister. Dobbiamo continuare così, stiamo giocando bene.

7 gol e 4 assist? Vorrei tanto giocare martedì come tutti, il mister sceglie per la squadra, io do il massimo per l'Inter. Se ha bisogno di me, io ci sono.