Inter, colpo a zero in arrivo. Di Marzio: “Giocatore è bloccato da tempo”

Il club nerazzurro vuole concludere l'affare. Gianluca Di Marzio conferma: "Gli annunci quando si potrà formalizzare"

L'Inter è davvero ad un passo da André Onana. Il portiere classe '96, che andrà in scadenza con l'Ajax il prossimo giugno, è stato scelto, tra i vari profili papabili, come il degno successore di Samir Handanovic per la porta nerazzurra. E, dopo le diverse conferme arrivate in settimana, arriva anche quella di Gianluca Di Marzio, che su Twitter ha risposto così ad un tifoso che gli chiedeva novità su questo fronte: "Gli annunci quando si potrà formalizzare, il giocatore è bloccato da tempo come detto più volte e ti ricorderai".