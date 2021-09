Di Marzio: “Dumfries? L’Inter lo ha aspettato fin dall’inizio. Raiola disse a Marotta che…”

All'esordio da titolare con la maglia dell'Inter, Denzel Dumfries ha sfoderato a San Siro contro il Bologna una prestazione strepitosa

"Dumfries? L'Inter lo ha aspettato talmente tanto, lo ha sempre considerato la prima scelta per il dopo Hakimi, anche se c'era la possibilità di prendere tanti giocatori. L'Inter ha sempre aspettato Dumfries. La vera novità è il prezzo: questi giocatori di solito il paghi 30-40 milioni come Hakimi, invece Dumfries costerà al massimo 15 milioni. Ausilio e Marotta lo hanno sempre aspettato anche perché Raiola ha detto loro che lo avrebbe portato via dal PSV e che non avrebbe rinnovato".