Di Marzio: “Inter, la verità sulla scelta Inzaghi in estate. L’altro nome era…”

A Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio è tornato sull’arrivo di Simone Inzaghi all’Inter in estate: “Per il dopo Conte i nomi erano Allegri e Simone Inzaghi. Il primo aveva il Real, ma si è impegnato con la Juve. Inzaghi si è rivelato il giusto mix. L’Inter ha spinto molto con Simone nel giorno in cui aveva l’appuntamento con Lotito per rinnovare con la Lazio. Lui dà la mano a Lotito quel giorno, ma nella notte capisce che l’occasione non si può rifiutare. Chiama Lotito e dice che va all’Inter. È successo tutto in 24/48 ore. Anche la gestione di tutte le risorse della squadra, vedi Sanchez oggi. Anche chi ha giocato meno riesce a rendere, tutti si sentono importante, sa gestire bene anche chi non gioca, come D’Ambrosio o Ranocchia per dire”.