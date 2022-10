Di Marzio: “Inter, Inzaghi sotto osservazione. Da capire se col Barcellona…”

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport, ha analizzato la posizione di Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell'Inter contro la Roma oggi pomeriggio. Queste le sue considerazioni: "Si gioca martedì col Barcellona, per cui penso non cambi nulla nel frattempo. Sarà sicuramente sotto osservazione, ma non sono in grado in questo momento di dire se col Barcellona sarà ultimatum. Fino ad ora sono stati molto vicini ad Inzaghi, la situazione del club non è nemmeno troppo florida. Ovviamente, se continuerà a perdere, finirà nel mirino".