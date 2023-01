Di Marzio: “Kessie per Brozovic, qualcosa c’è. Inter e Barcellona ne parlano ma…”

In Spagna circola l'indiscrezione di uno scambio proposto da alcuni intermediari all'Inter: Kessiè in cambio di Marcelo Brozovic

Nelle ultime ore, dalla Spagna sta circolando l'indiscrezione di un presunto scambio proposto da alcuni intermediari all'Inter: Kessiè in cambio di Marcelo Brozovic . Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la notizia, confermando come la proposta sia arrivata da Barcellona:

"Non si tratta di una trattativa con sviluppi immediati e concreti. Si tratta di un'idea che è circolata in Spagna nei giorni scorsi, qualcosa c'è, i due club ne hanno parlato attraverso gli intermediari. Per ora non sta decollando. L'idea di scambio è partita da Barcellona, è arrivata sul tavolo dell'Inter, per ora, ripeto, non sta scaldando particolarmente, ma qualcosa c'è"