Di Marzio: “Lautaro-Barcellona? La trattativa esiste. La notizia è che ora l’Inter…”

Gianluca Di Marzio, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez e dell’ipotesi Barcellona per il Toro: “La trattativa esiste, anche sta attraversando una inevitabile fase di standby. Non c’è intesa tra i due club sulle contropartite e sul conguaglio. Una cosa è certa: stanno trattando. Ed è già una notizia rispetto alla richiesta iniziale della clausola senza alcun margine. Adesso l’Inter sta ragionando su eventuali contropartite. L’ultima parola dovrà essere comunque di Antonio Conte”.