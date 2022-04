Di Marzio: “Inter, se parte Lautaro rivoluzione. Dybala? Non l’hanno bloccato ma…”

Il punto sul mercato nerazzurro: "Per Vidal c'è la possibilità di risolvere il contratto con una buonuscita alta: penso si arriverà a questa strada"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha spiegato così le strategie dell'Inter in vista del futuro: "Per Vidal c'è la possibilità di risolvere il contratto con una buonuscita alta: penso si arriverà a questa strada. Sanchez ha un altro anno a cifre molto alte. Dipende da Lautaro: se va via Lautaro in caso di offerte, l'attacco dell'Inter potrebbe essere rivoluzionato.