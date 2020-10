Il Cagliari non ha ancora trovato un punto d’incontro con l‘Inter per il trasferimento di Radja Nainggolan. Il centrocampista ha già un accordo col club sardo, ma non c’è ancora l’intesa tra le società necessaria a far procedere l’operazione.

Così Gianluca Di Marzio sul futuro del centrocampista belga. Accordo “ancora lontano”, secondo l’esperto di mercato di Sky.