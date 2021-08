Di Marzio: “Zapata prima scelta e poi… l’Inter tratta questi colpi se parte Lukaku”

L'esperto di mercato di Sky Sport ha parlato dei possibili innesti di casa Inter in caso di addio di Lukaku

Sono ore caldissime sull’asse Milano-Londra per Romelu Lukaku . Della trattativa in corso tra Inter e Chelsea per Big Rom ha parlato anche Gianluca Di Marzio , esperto di mercato di Sky Sport, sul suo profilo Instagram.

Queste le sue dichiarazioni su Lukaku: “C’è una trattativa avviata con il Chelsea, il giocatore ha aperto alla cessione. Stanno trattando, se i Blues arriveranno a 120-130 milioni l’operazione si può davvero chiudere. Poi l’Inter dirotterà parte di questo incasso su Duvan Zapata, penso: è la prima scelta. Il Tucu Correa può arrivare a prescindere, Inzaghi lo vuole e può completare il reparto. Poi ci sono anche gli esterni da prendere. L’Inter non voleva vendere Lukaku, non era nei piani venderlo. Poi quando arrivano offerte di questo tipo in periodo di Covid, con anche la volontà del giocatore, è inevitabile valutarle. Sarebbe la cessione più ricca della storia dell’Inter e l’acquisto più costoso nella storia della Premier. Nel mercato può sempre succedere di tutto finché non ci sono le firme, ma credo che si sia arrivati a un punto dove è difficile tornare indietro".