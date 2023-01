Di Marzio: “Skriniar-Psg, nessun contratto firmato e nessuna comunicazione all’Inter”

Così il giornalista: "Per il momento non risultano contratti firmati. Inoltre, l'Inter non avrebbe ricevuto comunicazioni dal Paris Saint-Germain"

Marco Astori

E' rimbalzata poco fa dalla Francia di un accordo verbale già raggiunto tra Milan Skriniar, che lascerà l'Inter a parametro zero a giugno, e il Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, spiega la situazione attuale dando qualche aggiornamento: "Per il momento non risultano contratti firmati.

Inoltre, l'Inter non avrebbe ricevuto comunicazioni dal Paris Saint-Germain. Quando un calciatore è in scadenza di contratto, infatti, è libero di accordarsi a zero con un nuovo club dal primo febbraio, ma in questo caso il club parigino non ha formalizzato l'interesse a procedere con il tesseramento, come da prassi, nè nel mercato di gennaio nè alla scadenza del contratto".