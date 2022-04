Sindaco Sesto: “Stadio, prima pietra in 18 mesi. Qui tutto pronto. Dipende da Inter e Milan”

Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, è tornato a parlare della possibilità che Inter e Milan costruiscano il nuovo stadio nel comune

"Posso garantire che una volta deciso di costruire qui lo stadio, in 18 mesi sarebbe possibile posare la prima pietra. Confermo l’apertura al nuovo stadio di Inter e Milan. Mettiamo a disposizione le aree dismesse più grandi d’Europa, dove abbiamo calcolato che potrebbero essere realizzati nove stadi. I terreni sono in buona parte già demoliti e bonificati, pronti all’uso. In queste aree stiamo già realizzando la nuova stazione progettata da Renzo Piano e aggiungere un altro servizio rappresenterebbe un volano per tutta l’area metropolitana milanese. Da Sesto Rondò al Duomo sono 15 minuti di metrò, i due club resterebbero all’interno della cintura metropolitana. In Europa, a Londra per esempio, gli impianti non sono all’interno del centro cittadino ma rimangono inseriti nell’area metropolitana come accadrebbe a Sesto San Giovanni. Serve che tutte le parti siano d’accordo. Il Comune è pienamente disponibile e Hines si è detto interessato a valorizzare i terreni con la costruzione del nuovo stadio. Dipende quindi dai club, ma non posso dire se ci sono stati contatti".