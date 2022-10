Di Canio: “Inter, i giocatori non si amano, sono irrequieti. E Dzeko fa una cosa senza senso”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così della crisi dell'Inter: "La punizione del secondo gol della Roma nasce così: l'Inter non ha difficoltà, la palla ruzzola e poi viene Dzeko incontro a prendere la palla nella sua metà campo. A me cosa serve Dzeko lì, cosa mi libera? Mancini va nel sedere di Dzeko fino alla sua metà campo e prende fallo. E in queste situazioni ci prendi gol perché sei in apprensione: ma Dzeko prende la palla al 75esimo 10-15 metri nella sua metà campo, non ha senso in chiave tattica.