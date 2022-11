Di Canio: “Mané? E’ rigore due volte, grosso come una casa: ecco perché”

Negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio , ex calciatore, ha commentato così il rigore non concesso all'Inter durante la gara contro il Bayern Monaco: "Per me è rigore due volte: in dinamica è già girato, le braccia sono staccate e la palla non l'avrebbe preso frontalmente ma spizzandola.

Altrimenti vale tutto: qui c'è un movimento a girarsi in diagonale e i polsi sono staccati. La palla sarebbe passata, l'avrebbe strusciata: per me in dinamica è un rigore grosso come una casa. Se la deve prendere in faccia la prende in faccia: stiamo giocando a calcio".