C’è un nome su tutti che Simone Inzaghi vorrebbe all’Inter per rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Buchanan. Ne parla oggi Tuttosport, facendo il punto sulla situazione dopo l’approdo di Juan Cabal alla Juventus .

“Il fatto che l’Inter non abbia fretta fa pensare a questo: non è un segreto che Simone Inzaghi abbia fatto la bocca all’idea di avere con sé Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid, su cui ora si è fiondato il Milan. Questo vuol dire che all’allenatore farebbe comodo - più che un giovane da crescere - un rinforzo che rappresenti pure una certezza nell’immediato, anche perché la stagione si prospetta lunghissima e il curriculum di Bastoni parla di un giocatore che va gestito per preservarlo da possibili affaticamenti.