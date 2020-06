Inter, né Kumbulla né Vertonghen: “Conte ha fatto il suo nome per la difesa”

L’Inter, dopo aver chiuso l’affare Hakimi e aver impostato l’affare Tonali, è pronta a intervenire anche per quanto riguarda la linea difensiva. L’affare Kumbulla è in stand by, con la posizione dell’Inter esplicitata ieri da Fcinter1908.

E’ tornato in auge il nome di Vertonghen, particolarmente appetibile soprattutto perché in uscita dal Tottenham a parametro zero. Ma in realtà, secondo Repubblica, il nome preferito di Conte sarebbe quello di Armando Izzo, difensore centrale del Torino.

La società nerazzurra, scrive il quotidiano, starebbe “provando ad accontentare Conte prendendo proprio Izzo dal Torino. Si parte da una valutazione di 25 milioni”. Più o meno la cifra immaginata e stanziata per Kumbulla.