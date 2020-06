HAKIMI-INTER, E’ FATTA: LE CIFRE. ECCO LE DATE DI VISITE E SBARCO A MILANO

Achraf Hakimi sarà la prossima settimana un giocatore dell’Inter. Adesso è davvero fatta per il trasferimento del fortissimo esterno destro del Real Madrid, quest’anno autore di una strepitosa stagione al Borussia Dortmund.

Durante la conference call di oggi, è stato trovato l’accordo tra Inter e Real Madrid. Ai Blancos 40 milioni più cinque di bonus, al giocatore contratto di 5 anni a 5 milioni più bonus.

“Tutto sistemato, restano da definire soltanto gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento. Questo accadrà nelle prossime 48 ore, in modo tale da far fare le visite al giocatore tra lunedì e martedì per poi annunciarlo entro il 30 giugno“, annuncia Gianluca Di Marzio.

Il quale poi aggiunge: “Martedì in giornata le visite mediche se non cambia il programma: il suo arrivo a Milano forse già lunedì sera. Poi subito la firma, visto che non ci sono altri dettagli da discutere sul suo contratto”.