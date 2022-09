Inter, male la difesa: ad Appiano a qualcuno è scappato un sussurro. “Che sia vero o no…”

Fra i motivi principale del momento difficile dell'Inter c'è sicuramente il cattivo rendimento della difesa, che ha mostrato evidenti problemi, sia di collettivo che individuali. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, qualcuno ad Appiano Gentile sussurra che il lavoro sul reparto sia stato un po' trascurato negli ultimi tempi. Che sia vero o no, servono lavoro e concentrazione per uscirne il prima possibile:

"Tutti concetti da trasferire alla squadra con il lavoro sul campo: c’è chi dice che a volte la fase difensiva sia stata un po’ trascurata, nelle sedute di Appiano. Vero o no, non è solo questione di errori individuali se l’Inter regala sempre agli avversari la sensazione di poter far male: nel secondo tempo con l’Udinese questa difficoltà è stata fin troppo evidente, lo scollamento tra i reparti la fotografia più triste, ben oltre la sconfitta".