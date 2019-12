Inter, la grande differenza tra Conte e Spalletti: un dato quest’anno è schizzato

“Prima anche nei gol di testa (già 7) come l’anno scorso, la capolista si è però trasformata nel modo di giocare. E qui, infatti, è netta la differenza rispetto alle prime 17 partite dello Spalletti II. La squadra di Luciano, che dopo lo stesso percorso aveva 33 punti ed era terza dopo Juve e Napoli, era la regina del possesso palla. Oggi l’Inter è sesta: i movimenti in orizzontale sono limitati, Conte vuole che si giochi sempre all’attacco. Anche per questo il numero dei fuorigioco si è impennato: dai 23 del dicembre 2018 si è passati ai 51 di adesso. Lukaku e Lautaro si trovano spesso al limite, può succedere che a volte vadano oltre. Sempre di corsa, ovviamente: d’altronde l’Inter è la squadra che fa più chilometri (un anno fa era quarta), con una media di quasi 112 a partita grazie pure al maratoneta Brozovic”, scrive la Gazzetta dello Sport a proposito del confronto tra l’Inter di Conte e quella di Spalletti.