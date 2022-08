Digitalbits-Inter, il problema va ben oltre i soldi: mancanza totale su…

"Non è solo questione di soldi: Zytara, l’azienda con cui l’Inter ha chiuso l’accordo da 85 milioni, aveva stabilito anche un piano di sviluppo di cui non si vede neppure l’ombra. Il marchio stasera sarà regolarmente sulle maglia di Lukaku e compagni a Pescara. Ma non c’è la stessa certezza per sabato prossimo, nell’esordio di campionato di Lecce".