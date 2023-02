DigitalBits, problemi solo con l’Inter: ecco perchè la Roma viene regolarmente pagata

La diatriba tra l'Inter e DigitalBits è nota ormai da tempo: l'azienda di criptovalute, promossa a main sponsor dei nerazzurri a partire da questa stagione, non ha rispettato gli accordi economici presi , creando un buco considerevole nelle entrate del club di viale della Liberazione Uno scenario che, invece, non si verifica in casa Roma, altra società sponsorizzata dal brand fondata da Al Burgio.

Calcio & Finanza spiega le differenze tra i due casi: "Il club nerazzurro non ha ancora ricevuto alcun pagamento da parte della società fondata da Al Burgio: al momento infatti nelle casse nerazzurre continuano a mancare 17,6 milioni non pagati da parte di DigitalBits che, dopo aver versato 5,1 milioni per la stagione 2021/22, non ha versato 1,6 milioni come bonus per la passata annata e i primi due pagamenti nella nuova stagione per 16 milioni. Mancati versamenti che hanno portato alla decisione di oscurare DigitalBits dai led a bordocampo, dai contenuti digital e sul sito oltre che sulle maglie della squadra femminile e della squadra Primavera".