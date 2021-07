Dimarco, post dopo Inter-Crotone: Bastoni gli manda un ‘trenino’. Lui: “Ti aspetto”

Il difensore nerazzurro, che arriverà a inizio settimana ad Appiano, ha commentato il post di Federico dopo l'amichevole

L'Inter sembra convinta su Dimarco . A sinistra potrebbe essere lui l'uomo in più anche perché i nerazzurri hanno visto in estate anche la partenza di Young . Nella gara amichevole contro il Crotone, il giocatore ha segnato e ha dimostrato le sue doti e i suoi piedi buoni.

Ha apprezzato la sua prova anche il compagno, che ha visto la partita da casa, Alessandro Bastoni. Il difensore della Nazionale non è ancora in ritiro perché ha avuto vacanze prolungate per la vittoria dell'Europeo e la partecipazione all'ultima partita del torneo. Tornerà all'inizio della prossima settimana e troverà ad Appiano Gentile anche il suo amico Federico. A lui, sotto un post pubblicato da Dimarco, ha postato un treno che fa capire cosa pensa del compagno. Di un treno l'Inter ha bisogno anche a sinistra e per Bastoni, a quanto pare, quel treno potrebbe essere Dimarco. Federico ha risposto ad Alessandro: "Ti aspetto". I like dei tifosi dimostrano che in tanti vorrebbero vederli giocare insieme.