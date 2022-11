Dimarco: “Contento di essere all’Inter, ho lavorato tanto per tornare qui”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria sull'Atalanta: "Si può fare sempre meglio, in campo ci sono gli avversari e oggi c'era una squadra forte: abbiamo fatto una vittoria di spessore, sono tre punti pesanti, vincere qua non è facile per nessuno. Io in settimana lavoro per me e per la squadra, dove serve gioco: mi piace di più fare il quinto però penso che la crescita non sia solo mia ma di tutti.