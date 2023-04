Dimarco: “Gruppo unito che merita tanto, dal Benfica siamo cambiati. Prima non…”

Le parole di Federico Dimarco ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus in Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco ha parlato così dopo la vittoria sulla Juventus:

"Questo gruppo si merita tanto, lotta sempre per la maglia. Siamo contenti di essere arrivati in finale, per noi la Coppa Italia conta molto"

Momento importante della stagione

"Quello che ci era mancato nell'ultimo mese era che non pensavamo partita per partita ma pensavamo troppo in là. Dal Benfica abbiamo pensato partita per partita e i risultati si sono visti"

La tua crescita merito anche di Inzaghi

"Il nostro gioco ci porta ad avere tanta mobilità, quando fai rotazioni ti trovi in parti di campo che non ti aspetti, questi sono i frutti del lavoro che facciamo in settimana"

Quarto assist di Barella e che affinità con Bastoni

"Aspettiamo fine anno e vediamo. Con Basto ci conosciamo da Parma, quando sono tornato all'Inter abbiamo trovato un feeling anche con Mkhi, ci ha portato a fare grandi partite contro avversari di valore"

L'Inter dovrebbe essere più in alto in classifica

"Nell'ultimo mese ci è mancato il non pensare partita per partita, quando pensi troppo in là lasci per strada troppi punti. Questo gruppo è molto unito, lotta ogni partita per il risultato. Dal Benfica è cambiata la storia, siamo arrivati in un momento importante della stagione e si sono visti i risultati"