Dimarco resta all’Inter? “Ipotesi plausibile”. Con Riso si è parlato del rinnovo

Ha giocato in prestito a Verona e ora potrebbe rimanere ad Appiano Gentile dopo l'addio di Young. Le fasce sono da rinforzare

Via Young, all'Inter si fermaFederico Dimarco? È uno scenario 'verosimile'. Almeno questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport che sottolinea come al momento non ci siano certezze. Ma il club nerazzurro ne ha parlato con Giuseppe Riso, suo rappresentante, e continua a parlarne. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere prolungato. I dirigenti nerazzurri stanno lavorando sul ringiovanimento della rosa e sull'abbattimento del monte ingaggi. Young ne guadagnava tre. Dimarco ne guadagna 1.