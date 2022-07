Inter, Dimarco vero jolly anche da vice Gosens. Inzaghi può contare sul suo sì

L’infortunio di Robin Gosens sembra ormai superato. Il tedesco si è messo alle spalle il fastidio che lo ha costretto a rimanere ai box per qualche giorno e già sabato potrebbe essere in campo contro il Lione. Il recupero lampo del tedesco è importante, perché questo è il momento della stagione in cui si lavora sui meccanismi che dovranno reggere l’idea di gioco di Inzaghi. L’eredità lasciata da Perisic è ingombrante e l’ex Atalanta ha sicuramente le carte in regola per raccoglierla, seppur con caratteristiche diverse rispetto al croato, sperando che le noie muscolari smettano tormentarlo come purtroppo accaduto nell’ultimo anno.